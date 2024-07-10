EURO 2024'te finale kalan ilk takım İspanya olurken rakibi bu akşam belli olacak

Tüm dünyanın yakından takip ettiği EURO 2024'te sona yaklaşılıyor. A Milli Futbol Takımımızın elendiği turnuvada dün akşam ilk yarı final karşılaşması oynanırken finale kalan takım İspanya oldu. İspanya'nın rakibi kim olacak, kimle eşleşti merak edilirken rakibi bugün netleşecek.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda mücadeleler sürerken dün akşam Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi İspanya olurken maçın oyuncusu 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın seçildi.

EURO 2024 FİNALE KALAN TAKIMLAR

Turnuvada dün akşam İspanya ile Fransa karşılaşırken mücadelenin kazananı İspanya oldu. Finale adını yazan İspanya'nın rakibi ise bu akşam oynanacak olan Hollanda - İngiltere mücadelesinin kazananı olacak.

Münih Futbol Arena'da oynanan mücadelenin 9. dakikasında Kylian Mbappe'nin asistinde Kolo Muani, Fransa'yı 1-0 öne geçirirken İspanya, 21. dakikada Lamine Yamal, 25. dakikada da Dani Olmo'nun golleriyle 4 dakikada skoru 2-1'e getirdi.

21. dakikada attığı gol ile dikkatlerden kaçmayan Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç (16 yaş 362 gün) golcüsü olurken UEFA tarafından maçın oyuncusu ödülüne görüldü.

İSPANYA KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Dün oynanan mücadeleyi kazanan İspanya'nın rakibi henüz belli olmazken bu akşam oynanacak olan Hollanda - İngiltere karşılaşmasının sonucunda finale çıkan ikinci takım belli olacak.

Hollanda - İngiltere karşılaşmasının hakemi Felix Zwayer olurken yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak.

Bugünün kazanan takımının da belli olmasının ardından final 14 Temmuz'da Berlin'de olacak.

HOLLANDA - İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.