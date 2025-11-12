Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu'da kaybolan anne çocuk bulundu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünden kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile oğlu 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cesetlerine ulaşıldı. Şimdi ise Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü araştırılıyor.

HURİYE HELVACI NEDEN ÖLDÜ?

Huriye Helvacı’nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst kısmında bulundu. Bölgenin kayalık ve oldukça kaygan bir arazi olması, düşme ihtimalini güçlendirdi. Kastamonu Valiliği, ilk bulguların kaza ihtimalini işaret ettiğini açıkladı. Ancak kesin ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Soruşturmayı yürüten ekipler, annenin olaydan önce kimlerle iletişim kurduğunu ve kaybolma sürecindeki hareketlerini de inceliyor. Müge Anlı’nın programında açıklama yapan eski enişte Mustafa Uzun’un, “Huriye ile 12 gün boyunca görüştük” sözleri, olayın seyrini değiştirdi.

OSMAN HELVACI NEDEN ÖLDÜ?

5 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni, Köseali köyü yakınlarındaki dere yatağında termal drone yardımıyla tespit edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre, küçük çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Osman’ın cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, çocuğun bulunduğu bölgenin insan erişimine oldukça zor bir alan olduğu belirlendi.

KASTAMONU’DA KAYBOLAN ANNE ÇOCUK BULUNDU MU?

Kastamonu Valiliği, 11 Kasım Salı günü saat 12.20 sıralarında yapılan açıklamayla, 9 gündür kayıp olan anne ve oğulun bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, “Bozkurt ilçesi Köseali köyünde yürütülen arama çalışmaları sonucunda, Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedeni dere yatağında, annesi Huriye Helvacı’nın cansız bedeni ise 50 metre yukarısında bulunmuştur.” denildi.

Valilik açıklamasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki savcı görevlendirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve adli süreç halen devam ediyor.

HURİYE HELVACI NASIL KAYBOLDU?

Huriye Helvacı, 2 Kasım Pazar günü oğluyla birlikte evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yanında kimlik ve telefonu vardı. Aile, kaybolmadan önce herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirtti.

Müge Anlı’nın programına katılan eski enişte Mustafa Uzun, “Huriye Helvacı ile 23 Ekim’de samimi olduk, 12 gün boyunca görüştük” dedi. Bu açıklama, olayın soruşturma boyutunu derinleştirdi.