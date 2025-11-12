Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu'da kaybolan anne çocuk bulundu

Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu'da kaybolan anne çocuk bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu&#039;da kaybolan anne çocuk bulundu
Kastamonu, Bozkurt, Kayıp, Ölüm, Otopsi, Suç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’dan bu yana kayıp olan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan enişte itirafları soru işaretlerini artırdı. Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın ölüm nedeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünden kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile oğlu 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cesetlerine ulaşıldı. Şimdi ise Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü araştırılıyor. 

HURİYE HELVACI NEDEN ÖLDÜ?

Huriye Helvacı’nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst kısmında bulundu. Bölgenin kayalık ve oldukça kaygan bir arazi olması, düşme ihtimalini güçlendirdi. Kastamonu Valiliği, ilk bulguların kaza ihtimalini işaret ettiğini açıkladı. Ancak kesin ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Soruşturmayı yürüten ekipler, annenin olaydan önce kimlerle iletişim kurduğunu ve kaybolma sürecindeki hareketlerini de inceliyor. Müge Anlı’nın programında açıklama yapan eski enişte Mustafa Uzun’un, “Huriye ile 12 gün boyunca görüştük” sözleri, olayın seyrini değiştirdi.

Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu'da kaybolan anne çocuk bulundu - 1. Resim

OSMAN HELVACI NEDEN ÖLDÜ?

5 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni, Köseali köyü yakınlarındaki dere yatağında termal drone yardımıyla tespit edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre, küçük çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Osman’ın cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, çocuğun bulunduğu bölgenin insan erişimine oldukça zor bir alan olduğu belirlendi.

Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu'da kaybolan anne çocuk bulundu - 2. Resim

KASTAMONU’DA KAYBOLAN ANNE ÇOCUK BULUNDU MU?

Kastamonu Valiliği, 11 Kasım Salı günü saat 12.20 sıralarında yapılan açıklamayla, 9 gündür kayıp olan anne ve oğulun bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, “Bozkurt ilçesi Köseali köyünde yürütülen arama çalışmaları sonucunda, Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedeni dere yatağında, annesi Huriye Helvacı’nın cansız bedeni ise 50 metre yukarısında bulunmuştur.” denildi.

Valilik açıklamasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki savcı görevlendirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve adli süreç halen devam ediyor.

Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu'da kaybolan anne çocuk bulundu - 3. Resim

HURİYE HELVACI NASIL KAYBOLDU?

Huriye Helvacı, 2 Kasım Pazar günü oğluyla birlikte evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yanında kimlik ve telefonu vardı. Aile, kaybolmadan önce herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirtti.

Müge Anlı’nın programına katılan eski enişte Mustafa Uzun, “Huriye Helvacı ile 23 Ekim’de samimi olduk, 12 gün boyunca görüştük” dedi. Bu açıklama, olayın soruşturma boyutunu derinleştirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Faiz dondu, konut kredisine talep azalıyor! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? Kayıp annenin cesedini, kuzgun kuşlarını takip eden vatandaşlar bulmuş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
C130 kargo uçağı neden düştü? Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı hakkında bilinenler - HaberlerC130 kargo uçağı neden düştü? Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı hakkında bilinenlerKYK burs ve kredi ödeme takvimi 2026! İşte hesaplara geçeceği tarih - HaberlerKYK burs ve kredi ödeme takvimi 2026! İşte hesaplara geçeceği tarihDüşen kargo uçağında kaç şehidimiz var, isimleri ve memleketleri belli oldu mu? - HaberlerDüşen kargo uçağında kaç şehidimiz var, isimleri ve memleketleri belli oldu mu?11 Kasım 2025 MasterChef kim kazandı? Eleme adayları belli oldu - Haberler11 Kasım 2025 MasterChef kim kazandı? Eleme adayları belli olduMilli maçlar ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerMilli maçlar ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?24 Kasım 2025 resmi tatil mi, Öğretmenler Günü'nde eğitime ara verilecek mi? - Haberler24 Kasım 2025 resmi tatil mi, Öğretmenler Günü'nde eğitime ara verilecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...