Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin Papel ödeme sisteminden aklandığı iddiası gündem oldu. Yaşanan gelişmeler ardından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve kurucusu Seyhan İbrahim Yıldırım ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Papel nedir? Papel'in kurucusu Seyhan İbrahim Yıldırım kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37’si yakalanırken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

PAPEL NEDİR?

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Türkiye'de faaliyet gösteren bir finansal teknoloji (fintech) şirketidir. Papel, günlük işlemler, tasarruflar, yatırımlar ve daha fazlası için araçları tek bir uygulamada sunan, hepsi bir arada finansal merkezinizdir.

İddialar ardından merak ediliyor! Papel nedir? Papelin kurucusu Seyhan İbrahim Yıldırım kimdir?

PAPEL'İN KURUCUSU SEYHAN İBRAHİM YILDIRIM KİMDİR?

1980 doğumlu olan Seyhan İbrahim Yıldırım, Kuzey Kıbrıs kökenli bir hukukçu ve fintech girişimcisidir. İngiltere'de bulunan Orpington College'da İşletme okuduktan sonra, Kingston Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk ve İşletme eğitimi aldı. 2003 yılında Hukuk bölümünden mezun olan Seyhan İbrahim Yıldırım, avukat olduktan sonra kendi hukuk bürosunu kurdu.

2006 yılında inşaat, 2009 yılında finans ve 2019 yılında fintech alanlarına yönelmiş; Türkiye'de kurulan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de birçok şirketin kurucusu ve yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2025 yılında Harvard Üniversitesi Fintech programını başarıyla tamamlayarak FinTech sertifikası almaya hak kazanmıştır.

