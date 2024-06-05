Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İkramiye ödemeleri Emekli Sandığı aylığı alanlara 10, Bağ-Kur 11 Haziran’da yapılacak

İkramiye ödemeleri Emekli Sandığı aylığı alanlara 10, Bağ-Kur 11 Haziran’da yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İkramiye ödemeleri Emekli Sandığı aylığı alanlara 10, Bağ-Kur 11 Haziran’da yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından bayram ikramiye ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise Emekli Sandığı, SSK ve Bağ- Kur ödemeleri hangi gün yapılacak sorusu yer aldı. İşte ödeme takvimi 2024.

Kabine Toplantısı'nın ardından belli olan ikramiye ödemelerin de hesaplara geçiş kademeli olarak gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşın gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri SSK ve Bağ-Kur aylığı alanlara ne zamna yatacak sorusunun cevabını paylaştı.

Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı aylığı alanlar 10 Haziran, Bağ-Kur 11 Haziran ve SSK 12-13-14 Haziran tarihlerinde yatırılacağını açıkladı.

İkramiye ödemeleri Emekli Sandığı olanlara 10, Bağ-Kur 11 Haziran’da yapılacak - 1. Resim

Toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilirken Işıkhan'ın açıklaması şöyle oldu:

"4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Salça kavanozundan uyuşturucu çıktıABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün başlıyor (5 Haziran) - HaberlerSGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün başlıyor (5 Haziran)Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final kadrosunda olması sebebiyle milli maçta oynamayacak - HaberlerArda Güler, Şampiyonlar Ligi final kadrosunda olması sebebiyle milli maçta oynamayacakKurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran aralığında hesaplara geçmiş olacak - HaberlerKurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran aralığında hesaplara geçmiş olacakElit Andaç Çam, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Savaşçı dizilerinde rol aldı - HaberlerElit Andaç Çam, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Savaşçı dizilerinde rol aldı4 Haziran bu akşam Filenin Sultanları’nın voleybol maçı yok - Haberler4 Haziran bu akşam Filenin Sultanları’nın voleybol maçı yokUzatılan 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsamıyor - HaberlerUzatılan 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsamıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...