İkramiye ödemeleri Emekli Sandığı aylığı alanlara 10, Bağ-Kur 11 Haziran’da yapılacak

Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı

Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından bayram ikramiye ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise Emekli Sandığı, SSK ve Bağ- Kur ödemeleri hangi gün yapılacak sorusu yer aldı. İşte ödeme takvimi 2024.

Kabine Toplantısı'nın ardından belli olan ikramiye ödemelerin de hesaplara geçiş kademeli olarak gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşın gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri SSK ve Bağ-Kur aylığı alanlara ne zamna yatacak sorusunun cevabını paylaştı.

Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı aylığı alanlar 10 Haziran, Bağ-Kur 11 Haziran ve SSK 12-13-14 Haziran tarihlerinde yatırılacağını açıkladı.

Toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilirken Işıkhan'ın açıklaması şöyle oldu:

"4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."