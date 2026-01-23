Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yarıyıl tatili takvimi kapsamında il içi özür grubu atama sonuçları erişime açıldı. Öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları için sorgulama ekranına gidiyor. Bu kapsamda "MEB il içi mazerete bağlı atama sonuç sorgulama" araştırılıyor.

2026 yılı yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde il içi atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda yapılan atamalar sonrası öğretmenler, sonuç ekranını kontrol ediyor.

İL İÇİ ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2026 yarıyıl tatili kapsamında il içi ilçe grupları arasında mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 14-19 Ocak tarihleri arasında alındı. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 20-22 Ocak tarihleri arasında tercihlerini tamamladı. Tüm sürecin ardından il içi özür grubu atama sonuçları 23 Ocak 2026 itibarıyla ilan edildi.

MEB İL İÇİ MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇ SORGULAMA

İl içi mazerete bağlı atama sonuçlarını öğrenmek isteyen öğretmenler, sonuçlara hem MEBBİS hem de e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Ataması yapılan öğretmenler için ayrılma işlemleri de sonuçların açıklandığı 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlatıldı.

