İçişleri Bakanlığı iller arası radar sorgulama ekranı sürücüler tarafından sık sık kontrol ediliyor. Hız sınırlarında yapılan düzenlemeler ve artan ceza miktarları nedeniyle iller arası radar ve kontrol noktaları gündemde yer alıyor. Trafikte güvenliği artırmaya yönelik yeni sistemle birlikte sürücüler, güzergahlarındaki radar ve kontrol noktası sayılarını kolayca öğrenebilecek. Uygulama, özellikle şehirler arası yolculuklarda kullanılıyor. Peki, iller arası radar noktaları nerede, sabit radarlar hangi illerde bulunuyor?

İçişleri Bakanlığı, sürücülerin yolculuk planlarını çok daha bilinçli yapmalarına imkan tanıyan dijital denetim haritasını geçtiğimiz aylarda erişime açtı. Artık sadece navigasyon uygulamalarına bağımlı kalmayan sürücüler, doğrudan devletin resmi kanalları üzerinden güncel denetim verilerine ulaşabiliyor. Özellikle 2026 yılı itibarıyla ağırlaştırılan trafik cezaları ve güncellenen hız limitleri, sürücülerin yola çıkmadan önce sorgulama ekranını ziyaret etmesini neredeyse bir zorunluluk haline getirdi.

İLLER ARASI RADAR NOKTALARI NEREDE?

Yeni sistemle birlikte sürücüler artık güzergahlarındaki radar uygulamalarına ilişkin genel bilgilere erişebiliyor. Ancak sistem, radar noktalarının tam konumları olmasa da belirlenen rota üzerindeki toplam uygulama sayısını gösteriyor. Bu sayede sürücüler, yol boyunca karşılaşabilecekleri denetim yoğunluğu hakkında fikir sahibi olabiliyor.

Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor. Ancak sistem, radarlı veya radarsız uygulama yapılan yerlerin tam yeri hakkında bilgi vermiyor. Örneğin, sayfa üzerinden "İstanbul'dan Ankara'ya 35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması" şeklinde bilgi veriliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER ARASI RADAR VE KONTROL NOKTASI SORGULAMA

Sürücüler İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu sayfa üzerinden başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergahlarındaki uygulama sayılarını öğrenebiliyor.

Paylaşılan veriler, polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü aktif trafik denetimlerini kapsıyor ve yaklaşık her 30 dakikada bir güncelleniyor. Ayrıca sistemin amacının ceza yazmak değil, sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamak olduğu vurgulanıyor.

