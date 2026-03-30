Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Ayça Beğen intihar girişiminde bulundu. Veda paylaşımında bulunan Beğen'in akıbeti merak edilirken açıklama resmi sosyal medya hesabından geldi. Peki, Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen öldü mü?

Kısmetse Olur yarışmasının popüler ismi Ayça Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Instagram profilinde "Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandıktan sonra iletişimini kesen Beğen’e, durumdan şüphelenen yakınları ulaştı.

Ayça Beğen hakkında açıklama kendi hesabından yapılan. Eski yarışmacının uzman doktorların gözetiminde olduğu ve gerekli tüm tıbbi işlemlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.



Yapılan açılamada; "Sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz." denildi.

