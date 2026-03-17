İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin saldırı sonucu öldüğünü iddia etti. İddialar ardından Ali Laricani ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani kimdir, öldü mü?

İsrail bugün Laricani'nin bulunduğu Tahran'daki bir binanın İsrail'in hava saldırısı sonucu vurulduğunu açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin saldırı sonucu öldüğünü iddia etti. İran tarafı ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

İranlı filozof, politikacı ve İran İslami Şûra Meclisi başkanı Ali Erdeşir Laricani 9 Haziran 1958 tarihinde dünyaya geldi. Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde matematik ve bilgisayar bilimi okudu, ardından yönünü felsefeye çevirdi. Tahran Üniversitesi’nde Batı felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezini Alman filozof Immanuel Kant’ın matematik felsefesi üzerine yazdı.

Hasan Ruhani yerine, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından görevine atanarak 15 Ağustos 2005'ten 20 Ekim 2007'e kadar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri oldu. Sekreterlik görevinde İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere ulusal güvenlik konularında en üst müzakereci olarak görev yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası