Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı kura sonuçları için geri sayım sürüyor. Canlı yayında gerçekleşen kura sonucunda bin 113 işçi MSB bünyesinde istihdam edilecek. Kura çekimi ardından isim listesi için gözler MSB personel temin ekranında! Peki, işçi alımı MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere yapılacak 1.113 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda Ankara Çankaya’da bulunan MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı’nda noter huzurunda yapıldı.

İşçi alımı MSB kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi için gözler MSB personel temin ekranında

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

MSB işçi alımı kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü canlı yayında gerçekleşti. Canlı kura çekilişinin ardından gözler asli ve yedek isim listesine çevrildi. Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.

MSB PERSONEL TEMİN DUYURULAR EKRANI

BELGE KONTROLÜ HAKKINDA

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası