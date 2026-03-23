Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 33. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd ile karşılaşacak. Yarın akşam ekranlara gelecek basketbol maçı öncesinde ''Maccabi Rapyd-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu gündeme geldi.

Sarı-lacivertli ekip yarın deplasman mücadelesinde galibiyet elde ederek play-off yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Avrupa arenasında son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Fenerbahçe Beko, 32 maçlık EuroLeague maratonunda 23 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Rakip Maccabi Rapyd ise 31 maçta 15 galibiyetle 13. sırada bulunuyor. Peki, Maccabi Rapyd-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İsrail takımıyla EuroLeague maçına çıkacaklar! Maccabi Rapyd-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MACCABI RAPYD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

EuroLeague 33. hafta karşılaşması Maccabi Rapyd-Fenerbahçe Beko maçı S Sport Plus platformundan canlı olarak izlenebilecek.

MACCABI RAPYD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Maccabi Rapyd-Fenerbahçe Beko maçı 24 Mart Salı günü saat 20.30’da başlayacak.

MACCABI RAPYD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Güvenlik önlemleri nedeniyle İsrail’de değil, Sırbistan’daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda gerçekleştirilecek.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

