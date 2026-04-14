İstanbul baraj doluluk oranı son dakika verileri açıklandı. 14 Nisan 2026 itibarıyla güncellenen oranlar, son yağışların etkisini ortaya koyarken gözler hafta sonu beklenen yeni yağış dalgasına çevrildi.

İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri İSKİ tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Mart sonu ve Nisan başında etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesinde dikkat çeken bir artış yaşandı.

İSKİ tarafından açıklanan 14 Nisan 2026 tarihli verilere göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 70,33 seviyesine ulaştı. Son haftalarda etkili olan yağışlar, özellikle Mart sonu ve Nisan başında baraj seviyelerinde gözle görülür bir artış sağladı.

Son 14 günlük verilere bakıldığında doluluk oranlarının kademeli şekilde yükseldiği görülüyor. Nisan ayının başında yaklaşık yüzde 65 seviyelerinde olan oranların, düzenli yağışlarla birlikte yüzde 70 bandının üzerine çıktığı dikkat çekiyor. Bu artış, yaz ayları öncesinde su rezervleri açısından olumlu bir tablo ortaya koydu.

İSTANBUL'DA BARAJLARININ SON DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul’daki barajların doluluk oranları incelendiğinde, bazı barajlarda yüksek seviyelere ulaşılırken bazı bölgelerde ise oranların daha düşük kaldığı görülüyor. 14 Nisan 2026 itibarıyla öne çıkan baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı - %92,63

Darlık Barajı - %86,53

Elmalı Barajı - %92,21

Terkos Barajı - %56,46

Alibey Barajı - %67,56

Büyükçekmece Barajı - %56,83

Sazlıdere Barajı - %45,7

Istrancalar Barajı - %61,67

Kazandere Barajı - %62,18

Pabuçdere Barajı - %60,48

İSTANBUL’DA YAĞIŞLAR BARAJLARI NASIL ETKİLER?

Yağışlı havalar, barajlardaki su seviyesini doğrudan artırır. Hafta sonu beklenen yeni yağışların da doluluk oranlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası