Diyarbakır’da son günlerde etkisini artıran yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti. Artan su seviyeleri nedeniyle bazı barajlarda tahliye süreci başlatıldı.

5 BARAJDA TAHLİYE İŞLEMİ

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlara bağlı olarak baraj havzalarına ulaşan su miktarının arttığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, sulama amacıyla inşa edilen Devegeçidi Barajı’nda su seviyesinin yükselmesi üzerine dolusavak kapaklarının açıldığı ve kontrollü su tahliyesine başlandığı bildirildi.

Öte yandan Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında ise serbest akış yöntemiyle tahliye işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Barajlar dolu ama kuraklık risk bitmedi! 10 günlük sıcaklık her şeyi değiştirebilir

OLASI RİSKLERE KARŞI DİKKAT

Yetkililer, tahliye sürecinde oluşabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, özellikle nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların resmi duyuruları yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca baraj ve göl çevrelerine yaklaşılmaması, nehir yataklarında bulunulmaması ve ani su seviyesi yükselmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Devegeçidi Barajı

Tarım arazileri, bağ ve bahçeler ile geçici barınakların da olası risklere karşı korunması gerektiği belirtilirken, can ve mal kaybının önlenmesi için dikkatli olunmasının önemine dikkat çekildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası