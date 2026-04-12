Elazığ’da Keban Baraj Gölü çevresinde daha önce tarıma elverişsiz olduğu düşünülen araziler, üreticilerin girişimiyle verimli bahçelere dönüştürüldü. Yaklaşık 1600 dönüm alana dikilen 80 bin badem fidanı, bölge ekonomisine yeni bir kapı araladı.

KULLANILMAYAN ARAZİLER DEĞERLENDİRİLDİ Rakım, iklim ve toprak yapısının uygunluğu sayesinde bölgede sebze, tahıl ve üzüm üretiminin yanı sıra son yıllarda badem yetiştiriciliği de hız kazandı. Özellikle kullanılmayan arazileri değerlendiren üreticiler, bu alanları badem bahçesine çevirerek üretime kazandırdı. Bu yıl mevsimsel yağışların da etkisiyle badem ağaçlarında yoğun çiçeklenme yaşandı. Doğayı renklendiren bu görüntü, üreticiler için aynı zamanda bol ve bereketli bir hasat sezonunun habercisi oldu.

130 DÖNÜMDEN 25 TON ÜRÜN Yaklaşık 10 yıldır badem üretimi yapan orman mühendisi Bülent Gürgöz, hem kendi arazisini hem de kiraladığı atıl alanları üretime kazandırdığını belirtti. Çorak toprakları değerlendirmek için çıktığı yolda önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Gürgöz, bu yıl çiçeklenmenin oldukça iyi olduğunu ve 130 dönümlük alandan yaklaşık 25 ton ürün beklediğini söyledi.

KOMŞU KÖYLER DE HAREKETE GEÇTİ Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle verimin düştüğünü hatırlatan Gürgöz, bu sezonun kayıpları telafi edeceğine inandığını dile getirdi. Bölgedeki diğer üreticilere de örnek olduklarını vurgulayan Gürgöz, komşu köylerde badem yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını ve teknik destek sağladıklarını kaydetti.

"MUTLU BİR TELAŞ İÇİNDEYİZ" Üreticilerden Selman Ünal ise bu yıl çiçeklenmenin geçen yıla göre daha yoğun olduğunu belirterek, “Bu durum bizi umutlandırdı. Şu an mutlu bir telaş içindeyiz. Geçen yıl kötü bir sezon geçirmiştik, bu yıl verimli bir dönem bekliyoruz” dedi.

Atıl arazilerin değerlendirilmesiyle hem üretimin arttığı hem de ekonomiye katkı sağlandığı bölgede, üreticiler gençlere de “toprağa sahip çıkın” çağrısında bulundu.

