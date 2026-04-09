Aralıksız sağanak ve kar yağışları sonrasında kuraklık tehlikesinin kısmen ortadan kalktığı Türkiye için yeni uyarı geldi. Uzmanlar, 1 hafta 10 gün sürebilecek sıcak hava dalgasıyla suların buharlaşıp yeniden kuraklık riskiyle karşı karşıya kalınacağını işaret etti. Ani şiddetli yağışların sık karşılaşılan meteorolojik anormalliklerden biri olduğunu ifade edem Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, "Yağışlar kesilince gelecek sıcak hava dalgaları derelerimizi kurutacak" diyerek uyardı.

Son bir haftadır çok bulutlu havanın etkili olduğu Türkiye’de şiddetli yağış sonrasında bazı illerde sel ve taşkınlar meydana geldi. Aralıksız sağanak yağışın etkili olduğu illerden biri de Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana oldu.

Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, son sağanakları değerlendirdi. Başıbüüyk "Yağışlar kesildikten sonra gelebilecek yoğun bir sıcak hava dalgasında dereler kuruyabilir, suyu çok dikkatli yönetmemiz lazım" dedi. Başıbüyük aynı zamanda "Rehavete kapılmayın" diyerek uyardı.

Barajlar dolu ama kuraklık risk bitmedi! 10 günlük sıcaklık her şeyi değiştirebilir

RİSK KISMEN KALKTI

İklim değişikliği sonrasında Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kuraklık alarmı verildi. Son dönemde etkili olan aralıksız sağanak ve kar yağışı sonrasında Türkiye’de kuraklık tehdidi kısmen ortadan kalksa da uzmanlardan riske karşı yeni bir uyarı geldi.

SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Uzmanlar, 1 hafta 10 gün sürebilecek sıcak hava dalgasıyla suların buharlaşıp yeniden kuraklık riskiyle karşı karşıya kalınacağını işaret etti.

“BİR TARAFTA SEL BİR TARAFTA KURAKLIK”

Adana ve çevresinde yaşanan ani ve şiddetli yağışların sık karşılaşılan meteorolojik anormalliklerden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, şunları söyledi:

Çukurova bölgesinde yaklaşık 45 dakika içerisinde 50 kilogram yağış indi. Benzer şekilde Osmaniye Kadirli ilçesinde dakikalar içerisinde ani ve baskın yağmurlar görüldü. Geçen yıl mart ayında Adana'nın yaylaları da dahil olmak üzere yoğun bir kuraklık yaşıyorduk ve tarihinde görülmemiş şekilde yaylalara tankerlerle su dağıtılıyordu. Bu sene ise Adana'da yer yer 100 kilogramı aşan günlük ani yağışlar oldu. Bir tarafta kuraklık yaşanırken diğer tarafta yoğun sel felaketleriyle karşı karşıya kalıyoruz.

“DERELER KURUYABİLİR”

Su kullanımının giderek arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Başıbüyük, uyarılarına şöyle devam etti:

Bugün barajlardan su taşıyor, barajlar yüzde yüz dolu ancak bu bizi yanıltmasın. Yarın bu yağışlar kesildikten sonra arkasından gelebilecek yoğun ve tekrarlayan sıcak hava dalgaları durumunda kendi su kaynaklarımız ve derelerimiz kuruyacaktır. Suyu enerji, tarım ve içme suyu olarak yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bu yüzden suyu mutlaka çok daha dikkatli bir şekilde kullanmamız ve iyi yönetmemiz lazım.

“HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM”

Prof. Dr. Başıbüyük, gelecek dönemlerde aşırı yağışlar ve kavurucu sıcak hava dalgalarının görüleceğini işaret ederek “Buna bağlı olarak dolu ve fırtına gibi her türlü meteorolojik afete önceden hazırlıklı olmamız lazım. Aksi takdirde bu senaryolarla sık sık karşılaşacağız. Başta şehirlerin altyapısı olmak üzere, ilgili tüm kurumların kendisini bu yeni normal duruma göre ayarlaması gerek" dedi.

