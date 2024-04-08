İYİ Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkında

İYİ Parti Genel Başkan adaylığı bulunan Akalın hakkında ''Mehmet Tolga Akalın kimdir?'' sorusu merak uyandırıyor. Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Tolga Akalın hakkında merak edilenler...

MEHMET TOLGA AKALIN KAÇ YAŞINDADIR?

Edirne'nin Keşan ilçesinde 1974 yılında doğan Avukat Mehmet Tolga Akalın çok yönlü bir kişiliğe sahip. İlköğrenimini Keşan Atatürk İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Akalın, ortaokul ve lise eğitimini ise Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde almıştır. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirmiş ve avukatlık mesleğine adım atmıştır.

MEHMET TOLGA AKALIN KİMDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Tolga Akalın hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra tarımsal faaliyetlerle de ilgileniyor. Kendisine ait tarımsal işletmede fiğ, arpa, buğday, ayçiçeği, kanola ve çeltik tarımı yapıyor. Mehmet Tolga Akalın ayrıca ceviz yetiştiriciliği de yapıyor.

Hukuk kariyerinin yanı sıra Akalın siyasi alanda da aktif bir rol oynamaktadır. Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde çeşitli görevler üstlenmiştir. İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alarak partinin Genel İdare Kurulu üyeliğini beş dönem boyunca sürdürmüş ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

MEHMET TOLGA AKALIN HAYATI VE KARİYERİ

Akalın siyasi kariyerinin yanı sıra spor ve kültürel faaliyetlere de ilgi duyduğu belirtiliyor. Mehmet Tolga Akalın aletli dalış ve geleneksel savaş sanatları ile iaijutsu eğitmenliği yapmaktadır. Ayrıca enduro motor kullanıcısı olan Mehmet Tolga Akalın farklı alanlarda aktif olarak yer alarak çok yönlü bir kişilik sergiliyor.

İyi Parti'de Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini tamamlayan Akalın şu anda Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.