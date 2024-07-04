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İyi Parti'den istifa eden Halil Aydoğdu, 2019'da Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuştu fakat seçilememişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;den istifa eden Halil Aydoğdu, 2019&#039;da Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuştu fakat seçilememişti
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mayıs seçiminin ardından istenilen sonucun elde edilememesi İYİ Parti'de problemleri ortaya çıkarmıştı. Genel başkan Meral Akşenir'in partisinden istifa etmesinin ardından neden istifa ettiği araştırılmıştı. Partinin kurucuları arasında olan Aydoğdu'nun gündeme gelmesiyle beraber kimdir, kaç yaşında gibi sorular da merak edildi.

Yerel seçimin ardından İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. 2017'de MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. Bugün sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile beraber görevinden ayrıldığını duyurdu.

HALİL AYDOĞDU İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Aydoğdu, "Kurulduğu günden itibaren, Milletimize büyük umut olan partimizde üst üste yapılan hatalar sonucunda arzu edilen neticeye ulaşılamadı. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz, bizimle birlikte olmaktan çekinmeyen cesur yürekli dava arkadaşlarıma, bizlere destek olan seçmenlerimize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum" sözlerini paylaşarak görevinden ayrıldığını vatandaşa duyurdu.

İyi Parti'den istifa eden Halil Aydoğdu, 2019'da Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuştu fakat seçilememişti - 1. Resim

HALİL AYDOĞDU KİMDİR?

Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP belediye başkanı olduğu 2017 senesinde partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde partisinden Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuştu fakat seçilememişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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