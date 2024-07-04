İyi Parti'den istifa eden Halil Aydoğdu, 2019'da Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuştu fakat seçilememişti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mayıs seçiminin ardından istenilen sonucun elde edilememesi İYİ Parti'de problemleri ortaya çıkarmıştı. Genel başkan Meral Akşenir'in partisinden istifa etmesinin ardından neden istifa ettiği araştırılmıştı. Partinin kurucuları arasında olan Aydoğdu'nun gündeme gelmesiyle beraber kimdir, kaç yaşında gibi sorular da merak edildi.