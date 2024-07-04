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MHP'den İyi Parti'ye geçen Halil Aydoğdu istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MHP&#039;den İyi Parti&#039;ye geçen Halil Aydoğdu istifa etti
İyi Parti, Bilecik, Haber

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İyi Partili eski Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, partisinden istifa etti. Aydoğdu 2017'de MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. 

İyi Parti'de kopuş Halil Aydoğdu ile devam ediyor. Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP'den belediye başkanı olduğu 2017 yılında partisinden istifa ederek İyi Parti'ye geçen Halil Aydoğdu oradan da istifa ettiğini duyurdu.

Halil Aydoğdu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İyi Parti'den Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuş, seçimi kaybetmişti.

PARTİNİN KURUCULARINDANDI

İyi Parti’nin kurucuları arasında yer alan Halil Aydoğdu, istifasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Aydoğdu, "Kurulduğu günden itibaren, Milletimize büyük umut olan partimizde üst üste yapılan hatalar sonucunda arzu edilen neticeye ulaşılamadı. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz, bizimle birlikte olmaktan çekinmeyen cesur yürekli dava arkadaşlarıma, bizlere destek olan seçmenlerimize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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