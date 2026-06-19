GDZ Elektrik'in bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bugün İzmir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Planlı kesinti programı kapsamındaBornova, Bayındır, Buca, Çeşme, Dikili, Güzelbahçe,Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Urla ilçelerine elektrik verilemiyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programının ayrıntılarını derledik...

GDZ Elektrik planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında toplam 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin süresi ilçe ve mahalleye göre değişirken, birçok bölgede çalışmaların sabah saatlerinde başlayacağı duyuruldu. GDZ Elektrik, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzının kademeli olarak yeniden sağlanacağını duyurdu.

19 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI





İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

İzmirin birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ kesinti programı

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