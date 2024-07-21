İznik'te çıkan orman yangınını söndürmek için müdahaleler devam ediyor

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı ormanlık alanda akşam saatlerine doğru yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

21 Temmuz Pazar günü Bursa'nın İznik ilçesine bağlı olan Elbeyli Mahallesi Haspekli mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda yangın çıktı.

Akşam saatlerine doğru çıkan yangına itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından yangının söndürülüp söndürülmediği ve son durumu merak ediliyor.

BURSA İZNİK'TE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aktarılan bilgilere göre bölgede yaşayan vatandaşlar da yangını söndürmek için destek veriyor.

Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.