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Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Avusturya maçında ilk 11'de yer alan Kaan Ayhan Galatasaray'da forma giyiyor. Kaan Ayhan'ın kim olduğu, futbol kariyeri araştırılıyor. İşte, detaylar...

Galatasaraylı 29 yaşındaki oyuncu Kaan Ayhan'ı hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

KAAN AYHAN KİMDİR?

10 Kasım 1994 doğumlu olan Kaan Ayhan, Türk milli takım ve Galatasaray forması giymektedir. 

Futbol kariyerine 5 yaşında Schalke 04 altyapısında başlayan oyuncu, 2009 yılında Schalke 07'nin u-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-17, U-19 takımlarında oynamaya başladı. 2013-2016 sezonlarında Schalke'de oynadı. Ardından 2016 yılında Eintracht Frankfurt'a kiralanan Ayhan, 2016-2020 yılları arasında Fortuna Düsseldorf'ta forma giydi. Son olarak 2020-2023 yılları arasında Sassuolo'ya transfer olan başarılı futbolcu, bir yıl Galatasaray'da kiralık oynadıktan sonra 30 Ocak 2023 tarihinde Sarı Kırmızılı takıma transfer oldu. 

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kaan Ayhan, Galatasaray'da forma giyiyor. 

KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu futbolcu 29 yaşındadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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