Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kabine toplantısı bugün başladı

Kabine toplantısı bugün başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kabine toplantısı bugün başladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, İran-İsrail gerilimi ve bölgesel istikrara yönelik alınacak önlemler ele alındı. AyrıcaTürkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemi de değerlendirildi. Kabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısında neler konuşuldu? Kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Yoğun gündemle gerçekleştirilen toplantının en önemli başlıklarından biri, İran-İsrail gerilimi ve bölgedeki artan tansiyondu. Peki kabine toplantısında neler oldu? İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar ve açıklamalar...

Kabine toplantısı bugün başladı - 1. Resim

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği Türkiye, İran'ın İsrail adımlarının ardından bölgedeki güvenlik tehditlerine odaklanıyor. Kabine toplantısında, bölgedeki durumun Türkiye'nin güvenliğine etkileri ve bölgesel istikrara yönelik alınacak önlemler ele alındı.

Ayrıca Gazze'deki acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar da toplantının önemli konuları arasında yer aldı. Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da Kabine'de ele alınan konulardan biri oldu.

Özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar, toplantıda değerlendirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları da konuşulan konular arasındaydı.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÜNDEMDE?

Kabine toplantısında ekonomi gündemi de ön plandaydı. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum değerlendirildi. Programın temel hedeflerinden biri olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

Ek olarak on binlerce öğretmen adayının atama beklentisi de Kabine'de ele alındı. Yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyordu.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Edirne Turistik Gezi Treni yola çıktı ilk seferini Valiliğe yaptı... İşte duraklarıNASA, evin çatısına düşen gizemli nesneyi tanımladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edirne Turistik Gezi Treni yola çıktı ilk seferini Valiliğe yaptı... İşte durakları - HaberlerEdirne Turistik Gezi Treni yola çıktı ilk seferini Valiliğe yaptı... İşte duraklarıFenerbahçe’nin kalan maçları! Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin bu sezonki kalan deplasman ve derbi maçları belli oldu - HaberlerFenerbahçe’nin kalan maçları! Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin bu sezonki kalan deplasman ve derbi maçları belli olduGeçtiğimiz aylarda müziği bırakan Deniz Tekin, İngilizce öğretmeni olduğunu açıkladı - HaberlerGeçtiğimiz aylarda müziği bırakan Deniz Tekin, İngilizce öğretmeni olduğunu açıkladıGelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu - HaberlerGelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim olduK-Pop yıldızı Park Bo Ram, evinde ölü bulundu - HaberlerK-Pop yıldızı Park Bo Ram, evinde ölü bulunduRusya Federasyonu devlet başkanı seçimini yüzde 87,28 oy ile kazanan Putin, mazbatasını aldı - HaberlerRusya Federasyonu devlet başkanı seçimini yüzde 87,28 oy ile kazanan Putin, mazbatasını aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...