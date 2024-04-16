Kabine toplantısı bugün başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, İran-İsrail gerilimi ve bölgesel istikrara yönelik alınacak önlemler ele alındı. AyrıcaTürkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemi de değerlendirildi. Kabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısında neler konuşuldu? Kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Yoğun gündemle gerçekleştirilen toplantının en önemli başlıklarından biri, İran-İsrail gerilimi ve bölgedeki artan tansiyondu. Peki kabine toplantısında neler oldu? İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar ve açıklamalar...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği Türkiye, İran'ın İsrail adımlarının ardından bölgedeki güvenlik tehditlerine odaklanıyor. Kabine toplantısında, bölgedeki durumun Türkiye'nin güvenliğine etkileri ve bölgesel istikrara yönelik alınacak önlemler ele alındı.

Ayrıca Gazze'deki acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar da toplantının önemli konuları arasında yer aldı. Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da Kabine'de ele alınan konulardan biri oldu.

Özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar, toplantıda değerlendirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları da konuşulan konular arasındaydı.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÜNDEMDE?

Kabine toplantısında ekonomi gündemi de ön plandaydı. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum değerlendirildi. Programın temel hedeflerinden biri olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

Ek olarak on binlerce öğretmen adayının atama beklentisi de Kabine'de ele alındı. Yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyordu.