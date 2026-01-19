Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye gündemini yakından ilgilendiren başlıkları ele almak adına yeniden toplanıyor. Vatandaşlar, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?" sorusuna cevap arıyor.

Kabine Toplantısı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Suriye ve Gazze'deki son gelişmelerin yanı sıra ekonomi gündemi ele alınacak. Kabine'de ayrıca enflasyonla mücadeleye yönelik adımlar masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Gözler Beştepede

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak. Toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kavinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'De toplanacak. Toplantıda Suriye ve Gazzede'ki gelişmelerle beraber enflasyonla mücadele, alım gücünün arttırılması ve istihdama yönelik politikalar ele alınacak.

Halep’te YPG’nin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmesinin ardından sahadaki son durum Kabine’nin gündeminde yer alacak. Ayrıca, Suriye’de petrol sahalarının terör örgütlerinden arındırılması sonrası bölgede oluşan güven ortamı ve atılması planlanan yeni adımlar değerlendirilecek; ülkenin ekonomik ve sosyal toparlanması için Şam yönetimiyle sürdürülen temaslar da ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet etmesi ve Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin üstleneceği rol Kabine’de değerlendirilecek. Gazze’nin yeniden inşası ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması da gündemde olacak.

