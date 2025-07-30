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Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak?
Film, Oyuncu, Fenerbahçe, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe tribünlerinin tanınan ismi “Kadıköy Boğası” lakaplı Mustafa Başaran’ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan filmin başrolünde ise bizzat Başaran yer alıyor. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kadıköy Boğası filminin ne zaman vizyona gireceği ve yapımda kimlerin rol aldığı sinemaseverler tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe'ye olan tutkusu ile tanınan "Kadıköy Boğası" lakaplı Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi film oluyor. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın yayınlanacağı tarih sinemaseverler tarafından merak ediliyor.

"Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler?" sorularına cevap aranıyor.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak? - 1. Resim

KADIKÖY BOĞASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın başrolde yer aldığı ve kendi hayatını canlandırdığı Kadıköy Boğası filmi 22 Ağustos 2025 Cuma günü vizyona giriyor.

Yapımcılığını VistaMotion ile AZT Pictures’ın üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı. Kadıköy Boğası filmi sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak? - 2. Resim

KADIKÖY BOĞASI FİLMİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

Kadıköy Boğası filminde başta Mustafa Başaran olmak üzere Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum gibi tanınan isimler dikkat çekiyor.

Filmin dağıtımı ise TME Films tarafından gerçekleştirilecek.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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