2026 Ramazan Kadir Gecesi’nin bugün idrak edilmesi nedeniyle Kadir Suresi de Müslümanlar tarafından en çok araştırılan sureler arasında yer aldı. Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadir Suresi’nin okunuşu, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve fazileti merak ediliyor.

Ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi’nin önemi bir kez daha hatırlanıyor. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve bu mübarek gecenin faziletine dikkat çeken Kadir Suresi, Müslümanlar tarafından sıkça okunuyor. Özellikle sureyi öğrenmek veya ezberlemek isteyenler, Kadir Suresi’nin okunuşunu, Türkçe anlamını ve mealini araştırıyor.

İslam inancına göre Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Bu nedenle Kadir Suresi, Ramazan ayında ve özellikle Kadir Gecesi’nde en çok okunan sureler arasında yer alır.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

1- İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr.

2- Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr.

3- Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr.

4- Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min kulli emr.

5- Selâmun hiye hattâ matla'i-lfecr.

Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Suresi meali, tefsiri ve fazileti

Türkçe anlamı:

1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR GECESİ FAZİLETLERİ

Kıymetsiz, değeri olmayan bir şey, kıymetli bir kimsenin vermesi ile değerli olur. Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan daha kıymetli olmuştur. Nitekim Kadir sûresinde mealen;

(Biz Kur'ânı sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır) buyurulmaktadır.

Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Suresi meali, tefsiri ve fazileti

Kur’ân-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Kur’ân-ı kerimde bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da, o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı, Kur’ân-ı kerim bu ayda nazil oldu. Bekara sûresinin 185. âyetinde mealen; (Kur’ân-ı kerim, Ramazan ayında indirildi) buyuruldu. Kadir gecesi bu aydadır. Bu ayın özüdür. Kadir gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da, kabuğu gibidir. Bunun için, bir kimse, bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu senesi iyi geçerek, hayırlı ve bereketli olur. Allahü teâlâ, hepimizi bu mübarek ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuştursun.

Bu geceyi, Kur’ân-ı kerim okuyarak, teravih ve kaza namazı kılarak, istiğfar ederek geçirmeli, ahirete giden yakınlarımızı da hatırlayarak onlara da dua etmelidir. Peygamber efendimizin hazret-i Aişe validemize tavsiye ettiği şu duayı da çok okumalıdır:

(Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

İLGİLİ HABERLER HABERLER Kısa Kadir Gecesi mesajları! X ve Instagram için Kadir Gecesi tebrik mesajları

