Karaburun’da her yıl düzenlenen Nergis Festivali’nin 2026 yılı tarihleri netleşti. Festivalin, artan ilgi ve katılım nedeniyle bu yıl ilk kez üç gün boyunca gerçekleştirileceği açıklandı. Bu kapsamda festivalin etkinlik takvimi de araştırılmaya başlandı. Peki, Karaburun Nergis Festivali nerede, ne zaman düzenlenecek?

İzmir’in Karaburun ilçesinde geleneksel hale gelen Nergis Festivali için 2026 yılı takvimi netleşti. Bölgeyle özdeşleşen nergis çiçeği etrafında düzenlenen festival, bu yıl üç gün sürecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

KARABURUN NERGİS FESTİVALİ NEREDE?

Karaburun Nergis Festivali, Karaburun’da düzenlenecek. Festival etkinliklerinin ilçe merkezi başta olmak üzere Karaburun genelinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Nergis üretimiyle bilinen Karaburun’da festival süresince yerel üreticilerin stantları, kültürel etkinlikler ile sanat ve müzik programlarının yer alması bekleniyor. Etkinlik takvimine ilişkin detayların ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.

Karaburun Nergis Festivali nerede, ne zaman düzenlenecek? Etkinlik takvimi merak ediliyor

KARABURUN NERGİS FESTİVALİ NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Festival, 16 Ocak 2026 Cuma günü başlayacak ve 18 Ocak 2026 Pazar günü sona erecek. Önceki yıllarda iki gün olarak düzenlenen organizasyon, bu yıl ilk kez üç gün sürecek. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, festival tarihleri nergisin hasat dönemine denk gelecek şekilde belirlendi. Etkinlik programı, konser takvimi ve stant başvurularına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Karaburun Nergis Festivali nerede, ne zaman düzenlenecek? Etkinlik takvimi merak ediliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası