Karne günü ne zaman, saat kaçta karneler dağıtılacak? 2025 yaz tatili ve karne tarihi heyecanla bekleniyor!

Yaz tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler, karne gününe dair detayları öğrenmek için geri sayıma geçti. Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı, karnelerin hangi tarihte ve saat kaçta verileceği gibi sorular gündemdeki yerini korurken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan takvim de araştırılıyor. Karne günü ne zaman, saat kaçta karneler dağıtılacak, okullar ne zaman kapanacak soruları gündemde yer tutarken detaylar da netleşti.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler karne gününün tam tarihini merak etmeye başladı.Yoğun geçen bir okul yılının ardından hem başarılarını görmek hem de yaz tatiline adım atmak isteyen milyonlarca öğrenci, karne gününün netleşmesini bekliyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce duyurulan resmi takvime göre 2025 yılında karne günü 20 Haziran Cuma günü olarak belirlendi.

SAAT KAÇTA KARNELER DAĞITILACAK?

Karne dağıtımı her yıl olduğu gibi sabah saatlerinde gerçekleşecek. Resmi bir saat açıklaması yapılmamakla birlikte, genel uygulama olarak karne teslimi 08.30 itibarıyla başlıyor.

Karne dağıtım saatleri okul yönetimlerinin belirleyeceği iç programa göre de değişiklik gösterebilir. Bazı okullarda kısa bir törenle öğrenciler sahneye davet edilirken, bazı okullarda karneler doğrudan sınıflarda dağıtılıyor. Velilerin ve öğrencilerin kesin saat bilgisi için kendi okullarının duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanış tarihiyle birlikte yaz tatilinin başlangıcı da resmen ilan edilmiş oldu. 2025 yılında ders zili son kez 20 Haziran Cuma günü çalacak. 20 Haziran'dan itibaren öğrenciler hem yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını alacak hem de üç aylık dinlenme dönemine geçiş yapacak.

2025 MEB TAKVİMİ

Birinci dönem bitiş tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma

Yarıyıl tatili bitiş tarihi: 2 Şubat 2025 Pazar

İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma

Ara tatil sonrası ders başlangıcı: 7 Nisan 2025 Pazartesi

Karne dağıtım ve yaz tatili başlangıcı: 20 Haziran 2025 Cuma