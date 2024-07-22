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Kastamonu’daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan da destek veriliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kastamonu, Orman Yangını, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Temmuz günü öğlen saatlerinde Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşı endişelendirirken son dakika söndürüldü mü, son durum nedir merak edildi. Dumanların yükselmesiyle beraber olay yerine ekipler sevk edildi.

Bugün öğlen saatlerinde çıkan Kastamonu'da Alpağun köyündeki orman yangınında havadan ve karadan çalışmalar sürerken rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Yangının çıkmasıyla beraber ekipler olay yerine sevk edilirken çalışmalara havadan da destek sağlanıyor.

KASTAMONU SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

22 Temmuz günü öğlen saatlerinde Alpağun köyünde çıkan yangın henüz söndürülemedi. Merkez ilçesi Alpağun köyünde çıkan yangının sebebi henüz bilinmezken kısa sürede büyüdü.

Ekipler olay yerine sevk edilirken helikopter de dahil edildi.

Yangın yeri dron ile görüntülendi.

Kastamonu’daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan da destek veriliyor - 1. Resim

Kastamonu’daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan da destek veriliyor - 2. Resim

Kastamonu’daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan da destek veriliyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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