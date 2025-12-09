Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerini Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın paylaştığı popüler dizinin final tarihi araştırılmaya başlandı.

Kral Kaybederse dizisi yeni bölümüyle son kez ekrana gelecek. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide Halit Ergenç’in oynadığı Kenan Baran karakterinin zirvedeyken zamanla düşüşü anlatılmaktadır.

Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan hikaye izleyicisinden tam not alsa da Kral Kaybederse 30.bölümüyle final yapacağını duyurdu. Birçok kişi "Kral Kaybederse final ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı.

KRAL KAYBEDERSE FİNAL NE ZAMAN? Kral Kaybederse 9 Aralık 2025 Salı günü final yapacaktır. OGM PICTURES’ın üstlendiği ve Onur Güvenatam’ın yapımcılığını yürüttüğü dizi bu akşam 30.bölümüyle son kez izleyici karşısında olacak.

KRAL KAYBEDERSE NEDEN FİNAL YAPIYOR? Her Salı akşamı Star tv ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse ile ilgili final kararı alındı. Ancak dizinin neden final yaptığına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

