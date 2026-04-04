Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 milyon TL destek verileceğini duyurarak kampanyanın ayrıntılarını paylaştı. En çok merak edilen konulardan biri ise başvuru yöntemi ve şartları oldu. Peki, Üç milyon TL'lik kredi başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm kredisi için şartlar neler?

Başvuru süreci üç aşamadan oluşuyor: 1- SÖZLEŞME Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır.

Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler. 2- MÜTEAHHİT BAŞVURUSU Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir. 3- VATANDAŞ BAŞVURUSU Müteahhit başvurusunun, Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.

KREDİ KOŞULLARI NELER? • Açık, devam eden icra kaydı olmamalı

• Açık, devam eden takip kaydı olmamalı

• Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı

• Kredinin aylık taksit ödeme tutarı, belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranı %70’i aşmamalı

FAİZ İNDİRİMLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? 1. KATEGORİ T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hane halkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler 2. KATEGORİ Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşik altında olanlar) 3. KATEGORİ Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar veya hane halkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hane halkı reisi kadın olan haneler 4. KATEGORİ A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,25 NOT: 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50 = yıllık 1,25 oranına varan indirim alabilecek)

