Mayıs ayı kira artış oranı için beklenen enflasyon verileri açıklandı. Verilerin duyurulmasıyla birlikte mayıs ayına ait kira zam oranı da netleşti. Buna göre, sözleşme yenileme dönemi Mayıs ayına denk gelen konut ve iş yeri kiralarında artışlar, belirlenen oran üzerinden uygulanacak. Peki, Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar oldu?

Zam dönemi yaklaşan kiracılar ile konut ve iş yeri sahipleri, kira artış oranını belirleyen enflasyon verilerine odaklandı. Kira zam hesaplamalarında kullanılan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Normal şartlarda her ayın 3’ünde açıklanan enflasyon verileri, bu yıl 3 Mayıs’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü belli oldu.

MAYIS DÖNEMİ KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Milyonların merakla beklediği Nisan ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4.18 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında mayıs ayında kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi.

GEÇEN AY ZAM ORANI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Nisan 2026 tarihinde açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti.

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira artış oranı ise Nisan ayı için yüzde 32,82 oldu. Bu kapsamda, kira sözleşmesi Nisan ayında yenilenen konut ve iş yeri kiralarında azami artış oranı yüzde 32,82 olarak uygulandı.

OCAK AYINDAN BU YANA KİRA ZAM ORANI

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

Mart 2026: Yüzde 33,39

Nisan 2026: 32,82

Mayıs 2026: 32,43

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artışlarında yasal üst sınır, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Açıklanan güncel verilerle birlikte, sözleşme yenileme dönemine giren kiracılar ve mülk sahipleri için uygulanabilecek azami artış oranı netleşiyor.



