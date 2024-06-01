Kızılcık Şerbeti’nin Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz diziden ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni sezon öncesi diziden ayrılan bir oyuncu daha belli oldu

Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni sezon öncesi diziden ayrılan bir oyuncu daha belli oldu

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde sezon finaline kısa süre kala oyuncular diziye veda ediyor. Kadroda yer alan Serkan Tınmaz'ı ekranlarda göremeyen izleyicileri diziden ayrılıyor mu, neden yok gibi sorulara cevap aradı.

Son zamanlarda adından söz ettiren diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nde bir isim daha eksiliyor. Sevilerek takip edilen projede Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz'ın veda edeceği iddialarının ardından diziden ayrılacak mı sorusu gündemde yerini aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Serkan Tınmaz, senaryodaki hikâyesinin bitmesi sebebiyle projeden ayrılacak. Diziden ayrılan isimlerden biri de Yiğit Kirazcı olurken 66. bölümü ile sezon finali yapacak.

65. bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından tüm Kişiler’de 8.11, AB Sosyoekonomik Statüde 10.26 ve ABC1’de 10.23 reyting elde edildi.

Dizide yer alan isimler şöyle:

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman.