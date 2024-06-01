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Kızılcık Şerbeti’nin Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz diziden ayrılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nin Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz diziden ayrılıyor
Kızılcık Şerbeti, Dizi Haberleri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde sezon finaline kısa süre kala oyuncular diziye veda ediyor. Kadroda yer alan Serkan Tınmaz'ı ekranlarda göremeyen izleyicileri diziden ayrılıyor mu, neden yok gibi sorulara cevap aradı.

Son zamanlarda adından söz ettiren diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nde bir isim daha eksiliyor. Sevilerek takip edilen projede Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz'ın veda edeceği iddialarının ardından diziden ayrılacak mı sorusu gündemde yerini aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Serkan Tınmaz, senaryodaki hikâyesinin bitmesi sebebiyle projeden ayrılacak. Diziden ayrılan isimlerden biri de Yiğit Kirazcı olurken 66. bölümü ile sezon finali yapacak.

Kızılcık Şerbeti’nin Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz diziden ayrılıyor - 1. Resim

65. bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından tüm Kişiler’de 8.11, AB Sosyoekonomik Statüde 10.26 ve ABC1’de 10.23 reyting elde edildi.

Dizide yer alan isimler şöyle:

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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