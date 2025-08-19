Kızılyıldız Pafos maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sırbistan'ın köklü ekibi Kızılyıldız, Pafos ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu heyecanlı maçın saati ve yayın kanalı bilgilerini araştırıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu play-off turunda Kızılyıldız ile Pafos arasındaki mücadele futbolseverlerin gündeminde. Peki, Kızılyıldız Pafos maçı hangi kanalda, saat kaçta?
KIZILYILDIZ PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kızılyıldız ile Pafos arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.00’de (Türkiye saatiyle) başlayacak. Maç, Belgrad’daki Stadion Rajko Mitić’te oynanacak.
Kızılyıldız, 3. ön eleme turunda Lech Poznan’ı 3-1 ve 1-1’lik skorlarla eleyerek play-off’a yükselirken Pafos ise Dinamo Kiev’i 1-0 ve 2-0’lık skorlarla geçerek dikkat çekti.
KIZILYILDIZ PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız-Pafos maçı, Türkiye’de tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç şifreli olarak izlenebilecek.
