Kocaeli’de 15 Temmuz etkinliği SekaPark Uçurtma Tepesi’nde 20.00’da başlayacak

15 Temmuz gününe özel gerçekleştirilen anma törenlerinden biri de Kocaeli'de gerçekleşiyor. Binlerce vatandaş ise Kocaeli 15 Temmuz etkinlikleri nerede, saat kaçta araştırırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkinliği duyurdu.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken anma törenleri yapılıyor. Ülkemizin her yerinde yapılan etkinliklerden bir tanesi de Kocaeli'de yapılıyor.

KOCAELİ 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ NEREDE?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘’Fedakârlıkla Direnen Milletin Zaferi’ ile “Vatana Can Verenler” rahmet ile anacak.

SekaPark Uçurtma Tepesi önünde yapılacak olan program 20.00'da başlarken Kocaeli Valiliği, ÖNDER ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ile beraber gerçekleşecek.

Hazırlanan program metni Ali Bektaş tarafından seslendirilecek ve şiirlerle anlatım yapılacak. Elif Buse Doğan, Sezen Kiremit ve Ahmed Şahin, Emrah Uçar solist olarak yer alırken Resul Aydemir RAP şarkı seslendirecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İl Müftülüğü hocaları tarafından Kuran-ı Kerim okunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi canlı olarak yayınlanacak.