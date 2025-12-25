Konya Şivlilik Çocuk Bayramı etkinlik takvimi paylaşıldı: Şivlilik nedir, ne zaman?
Konya'da her sene büyük bir coşkuyla kutlanan Şivlilik Çocuk Bayramı için etkinlik takvimi paylaşıldı. Konya'ya özgü bu geleneğin ne olduğu, nasıl kutlandığı ve bu yıl ne zaman idrak edileceği arama motorlarında araştırılıyor. İşte Şivlilik hakkında merak edilenler....
Konya'da üç ayların gelişini müjdeleyen Şivlilik geleneği, Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinlikleriyle yeniden yaşatılacak. 25-28 Aralık tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda çocuklar; müzikallerden tiyatroya, oyunlarcan atölyelere kadar birçok etkinlikle dört gün boyunca eğlenecek.
"Şivilik nedir, Şivlilik Çocuk Bayramı ne zaman ve nerede yapılacak?" soruları, Konya Şivlilik Çocuk Bayramı etkinlik takviminin paylaşılmasıyla cevap buldu.
ŞİVLİLİK ÇOCUK BAYRAMI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Konya'da Şivlilik Çocuk Bayramı, 25-28 Aralık tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde, her gün 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
KONYA ŞİVLİLİK ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİK TAKVİMİ PAYLAŞILDI
Şivlilik Çocuk Bayramı, bu yıl da Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonuyla dopdolu bir programla kutlanacak. Etkinlikler 25–28 Aralık tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde her gün 10.00–22.00 saatleri arasında düzenlenecek.
Dört gün boyunca sürecek Şivlilik Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar ve aileler için birçok eğlenceli ve öğretici etkinlik yer alacak. Etkinler şunlardır;
- Çocuk müzikalleri
- Tiyatro gösterileri
- Animasyon film gösterimleri
- İnteraktif ve dijital oyun alanları
- Geleneksel sahne oyunları
- Atölye çalışmaları
- Söyleşiler
- Çocuklara özel konserler
- Karaoke şarkı yarışmaları
- Animatörlü sahne etkinlikleri
- Jonglör gösterileri
- Ailelere yönelik özel söyleşiler
ŞİVLİLİK NEDİR?
Şivlilik, Konya'ya özgü, çok eski bir gelenektir. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece ile Regaip Kandili sabahında çocuklar tarafından yapılan geleneksel bir kandil kutlama geleneğidir. Bu özel gün Konya'da "ilk namaz" olarak da adlandırılır.
ŞİVLİLİK NASIL KUTLANIR?
Şivlilik, Regaip Kandili sabahı çocukların kapı kapı dolaşarak şeker ve hediyeler topladığı, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen geleneksel bir kutlamadır.
Çocuklar kapı kapı dolaşarak komşuların kapılarını çalarlar. Ev sahipleri ise çocuklara şeker, çikolata, kuruyemiş veya harçlık gibi ikramlarda bulunur. Çocuklar bu esnada neşeli maniler söyler ve kandili kutlar.