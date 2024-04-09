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Korgan'da bayram namazı 06.31'de, Gölköy'de ise 06.30'da kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müslüman aleminin en önemli aylarından biri olan Ramazan ayı bugün itibarıyla sona eriyor. Vatandaşlar ise Ordu Korgan ve Gölköy'de bayram namazının ne zaman kılınacağını araştırdı.

Mübarek Ramazan ayının bitmesinin ardından bayram namazı vakitleri araştırıldı. En sık aratılanlar arasında ise Ordu'un ilçelerinde ezanın ne zaman okunacağı yer aldı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bayram namazı 06.31''de kılınırken, Gölköy'de 06.30'da kılınacak.

2 rekat kılınan namaz, erkeklere vaciptir.

Ünye'de 06.31'de kılınırken ise Fatsa'da 06.30'da kılınmaktadır.

Korgan'da bayram namazı 06.31'de, Gölköy'de ise 06.30'da kılınacak - 1. Resim

Kılınışı ise şöyledir:

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunmaktadır.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

2. rekatta, İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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