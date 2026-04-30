Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği KPSS 2026 süreci için resmi takvim belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav planlamasına göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki oturumların tarihleri ve başvuru aralıkları netlik kazandı.

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS takvimiyle birlikte adaylar için hazırlık süreci hız kazandı. KPSS lisans düzeyindeki ilk oturum Eylül ayında yapılacakken adaylar için diğer oturumların tarihleri de merak konusu. Peki, KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans başvuruları ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI VE BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026 KPSS ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Başvuru sürecini kaçıranlar için ise 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuru imkanı sunulacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI VE BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ön lisans mezunlarına yönelik KPSS oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru süreci ise 19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS SINAVI VE BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS lisans düzeyi sınavları Eylül ayında yapılacak. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek. Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

Sınavlar için başvurular 1 Temmuz ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günleri 22-23 Temmuz olarak belirlendi.

KPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde duyurulacak. Ön lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026’da açıklanacak. Ortaöğretim KPSS sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

Ayrıca Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları da 25 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

