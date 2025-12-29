KPSS-2025/2 tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Adaylar, ÖSYM Merkezi atama sonuç ekranını sık sık ziyaret ederek bilgi almaya çalışıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlar gibi KPSS tercih sonuçları da online olarak paylaşılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/2) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihler alınmıştı. KPSS 2025/2 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç açıklaması gündeme geldi. 18 Aralık 2025 tarihinde başlayan KPSS-2025/2 tercih başvuru süreci, 25 Aralık 2025 tarihinde sona ermişti

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Merkezi atama sonuç ekranında heyecanlı bekleyiş

KPSS-2025/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İlk KPSS merkezi atamalarda tercih süreci 17 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu nedenle KPSS-2025/2 tercih sonuçlarının ocak ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.



