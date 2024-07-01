Kuaförler ve berberlerin kapalı olacağı gün Valilikler tarafından netleştirilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından kuaför, berber ve güzellik salonlarının hangi gün kapalı olacağı merak edilirken işletmelerin haftanın bir günü kapalı olma uygulaması 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar ise salı, pazar günü kapalı mı 2024 merak edildi.

Berber, kuaför ve güzellik salonları için tatil kararı! Bakanlık duyurdu: Valilikler belirleyecek

Berber, kuaför ve güzellik salonları için tatil kararı! Bakanlık duyurdu: Valilikler belirleyecek

Kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. 18 Ağustos 2022 tarihinde alınan karar vatandaşın gündeminde yer alırken berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler de araştırıldı.

KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI 2024?

Ticaret Bakanlığı, kuaförlerin haftanın belirli bir gününde kapalı olmasını duyururken uygulamanın bugün itibarıyla başladığı da eklendi. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."