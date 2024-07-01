Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kuaförler ve berberlerin kapalı olacağı gün Valilikler tarafından netleştirilecek

Kuaförler ve berberlerin kapalı olacağı gün Valilikler tarafından netleştirilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuaförler ve berberlerin kapalı olacağı gün Valilikler tarafından netleştirilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından kuaför, berber ve güzellik salonlarının hangi gün kapalı olacağı merak edilirken işletmelerin haftanın bir günü kapalı olma uygulaması 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar ise salı, pazar günü kapalı mı 2024 merak edildi.

Kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. 18 Ağustos 2022 tarihinde alınan karar vatandaşın gündeminde yer alırken berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler de araştırıldı. 

KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI 2024?

Ticaret Bakanlığı, kuaförlerin haftanın belirli bir gününde kapalı olmasını duyururken uygulamanın bugün itibarıyla başladığı da eklendi. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır. 

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."

Kuaförler ve berberlerin kapalı olacağı gün Valilikler tarafından netleştirilecek - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kabine bu gece değişiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kabinede bakan değişikliklerinin bu gece olması bekleniyor - HaberlerKabinede bakan değişikliklerinin bu gece olması bekleniyor1 Temmuz EURO 2024 maç programında bugün Fransa-Belçika ve Portekiz-Slovenya karşılaşmaları yer aldı - Haberler1 Temmuz EURO 2024 maç programında bugün Fransa-Belçika ve Portekiz-Slovenya karşılaşmaları yer aldıİzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri dışında Selçuk'ta da yangın çıktı - Haberlerİzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri dışında Selçuk'ta da yangın çıktıİzmir'deki orman yangını dumanı Kuşadası’na ulaştı - Haberlerİzmir'deki orman yangını dumanı Kuşadası’na ulaştıEURO 2024'te İngiltere-Slovakya maçını Halil Umut Meler yönetecek - HaberlerEURO 2024'te İngiltere-Slovakya maçını Halil Umut Meler yönetecekÇeşme’de yol kenarında çıkan yangın sebebiyle İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı - HaberlerÇeşme’de yol kenarında çıkan yangın sebebiyle İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...