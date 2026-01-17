Tan Sağtürk, iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni bir göreve başlayacak. Bu kapsamda "Tan Sağtürk kimdir?" sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un danışmanı oldu. Arama motorlarından Tan Sağtürk'ün hayatı sorgulatılmaya başlandı.

Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı oldu: Tan Sağtürk kimdir?

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Tan Sağtürk 1969 yılında İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France başdansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi başdansçısı olarak dans etti. Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs bale ve dans okulları vardır.

Fransız Devlet Balesine için Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı eserin koreografisini yaptı. Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesinde koreografisini yaptığı "Kalp Sesi Projesi" adlı eseri sahnelendirdi.

Bez Bebek adlı dizide "Hakan" karakterini oynadı. 15 Eylül 2023 - 16 Ocak 2026 tarihleri arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Tan Sağtürk'ün yer aldığı diziler şu şekildedir;

Alemin Kıralı (Kendisi) - 2011

Şöhret Okulu

Bez Bebek (Hakan Ertürk) - 2007-2009

Selena (Konuk Sanatçı) - 2007

Dolunay (Ahmet)

İkinci Bahar (Timothy Perkins)

Doktorlar

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu)

