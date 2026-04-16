Ramazan Bayramı tatilinin ardından gözler Kurban Bayramı takvimine çevrildi. Yılın ilk dini bayramında kısa süreli bir dinlenme fırsatı bulan vatandaşlar, daha uzun bir tatil fırsatı için Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2026 dini günler takvimiyle 4 günlük Kurban Bayramı tarihleri duyuruldu. Buna göre bu yıl bayram arefesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Bayramın diğer günleri ise sırasıyla 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi olarak idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Kamu çalışanlarına idari izin verilmesi durumunda, bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilerek daha uzun hale getirilmesi gündeme gelebilir. Tatilin uzayıp uzamayacağı ise yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamayla kesinlik kazanacak. Önceki yıllarda Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birlikte 9 güne kadar çıkarıldığı görülmüştü.

