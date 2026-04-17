Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. Türkiye genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları, artan maliyetler ve talep doğrultusunda şekillenmeye başlarken, vatandaşlar “kurbanlık ne kadar, kaç TL?” sorusuna cevap arıyor.

Kurban Bayramı’na sayılı haftalar kala Türkiye’nin farklı illerinde kurbanlık satışları hız kazandı. Hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, besiciler fiyatların son günlere doğru daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026!

2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları bölgelere göre değişiklik gösterse de genel tablo şekillenmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ’da küçükbaş hayvan fiyatları 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişirken, Sivas Şarkışla hayvan pazarında koyun fiyatlarının 18 bin TL ile 22 bin TL bandında olduğu görülüyor. Fiyat farklılıklarında hayvanların cinsi, kilosu, yaşı ve bakım koşulları belirleyici oluyor.

Kurbanlık fiyat listesi 2026! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık ne kadar, kaç TL?

KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ KURBANLIK NE KADAR, KAÇ TL?

Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2026 yılında ortalama olarak 10 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Piyasada en çok tercih edilen koyun ve keçilerde ise fiyatlar genellikle 18-22 bin TL aralığında yoğunlaşıyor.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları ise daha geniş bir aralıkta değişiyor. Hisse usulüyle alınan büyükbaş hayvanlarda kişi başı maliyetler hayvanın toplam fiyatına göre belirlenmekte.

Haberle İlgili Daha Fazlası