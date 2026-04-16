Elazığ’da Kurban Bayramı'na 1,5 aydan az bir süre kala, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışı başladı. Kentte küçükbaş hayvanların fiyatı 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.

Kentin farklı noktalarında hayvancılıkla uğraşan besiciler, özenle yetiştirdikleri hayvanlarını bayram için hazırlamaya başladı. Küçükbaşta 10 bin liradan başlayan kurbanlıklar, 30 bin liraya kadar yükseliyor. Kentte satışların başlamasıyla birlikte besici Fatih Yıldız, vatandaşlara seslenerek kurban alacak vatandaşların kurbanlarını son güne bırakmamalarını ve fiyatların talepten dolayı son günlerde de düşmeyeceğini belirtti.

"SON GÜNE BIRAKANLAR HÜSRANA UĞRUYOR"

Baba mesleği olan hayvancılıkla uğraştığını aktaran Fatih Yıldız, "Küçükbaş hayvanlarda şu anda durgunluk var, bunun da nedeni son güne bırakılmasından dolayıdır. Büyükbaş hayvanlarda ise kurbanlık satışı başladı. Satışlarımız devam ediyor. Adaklık ve kurbanlık olarak satışları gerçekleştiriyoruz. Bu sene Kurban Bayramı için çok güzel bir şekilde hazırlandık. Fiyat olarak her bütçeye uygun olmak üzere kurbanlıklarımız var. 10 bin liradan başlayan kurban fiyatları 30 bin liraya kadar değişiyor. İnsanlarımız buraya gelip, isterlerse canlı kilo olarak tartıp alabilirler isterlerse de göz kararı burada hayvanı beğenip alabilir. Önceden kurbanı son güne bırakırsan uygun alırız hesabı vardı ama artık hayvanlar satıldığı için son güne bırakanlar, gerçekten hüsrana uğruyorlar. Son güne bırakanlar, hayvanın hem kötüsüne kalıyorlar hem de daha pahalı oluyor. Talep çok olunca fiyatlar da yükseliyor. Elazığ’da kurban satışları bu tarihten itibaren hız ve ivme kazandı" dedi.

