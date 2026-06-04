Örnek karar! Öğretmene yönelik tehdide mahkeme acımadı
Tek ders nedeniyle sınıfta kalan öğrencinin müdür yardımcısına gönderdiği tehdit mesajları yargıya taşındı. Mahkeme, öğretmene yönelik riskin ciddiyetini dikkate alarak öğrencinin okulunun değiştirilmesine ve rehabilitasyon programlarına katılmasına karar verdi.
- İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Müdür Yardımcısı Ö.A., 11. sınıf öğrencisi H.D.’nin WhatsApp üzerinden attığı tehdit mesajları nedeniyle emniyete başvurdu.
- Öğrenci, mesajında, “Sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah, yakında görüşeceğiz” diyerek Çekmeköy'de bıçaklanarak şehit edilen bir öğretmeni ima etti.
- Müdür Yardımcısı Ö.A., öğrencinin notları yüksek girme beklentisiyle tehditte bulunduğunu ve can güvenliği endişesi taşıdığını belirtti.
- İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, şiddet riskini göz önünde bulundurarak öğrencinin okulunun değiştirilmesine hükmetti.
- Mahkeme ayrıca, öğrencinin 3 ay süreyle öfke kontrolü, stresle başa çıkma ve şiddeti önlemeye yönelik rehabilitasyon programları ile meslek edinme kurslarına katılmasına karar verdi.
MAHMUT ÖZAY - İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Müdür Yardımcısı Ö.A. (49), sorumluluk sınavları neticesinde tek dersle sınıfta kalan 11. sınıf öğrencisi H.D’nin tehdit mesajlarına maruz kaldı.
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"SONUN FATMA HOCA GİBİ OLMAZ İNŞALLAH"
Öğrencinin, WhatsApp üzerinden “Sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah, yakında görüşeceğiz” mesajı atması üzerine emniyete başvuran Ö.A, can güvenliği endişesiyle şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma talep etti. Emniyetteki ifadesinde sadece sisteme not girişi yapmakla görevli olduğunu belirten Ö.A. “H.D. sınav notlarını yüksek girebileceğimi düşünerek bu tehditte bulundu. Mesajda bahsettiği Fatma Hoca, Çekmeköy’de öğrencisi tarafından bıçaklanarak şehit edilen öğretmendir. Bana zarar vereceğini düşünüyorum” dedi.
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MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR!
İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, şiddet riskinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, H.D’nin aynı çevrede kalması hâlinde suça sürüklenme riskinin önlenemeyeceğini belirterek okulunun değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, şüpheli öğrencinin 3 ay süreyle öfke kontrolü, stresle başa çıkma ve şiddeti önlemeye yönelik rehabilitasyon programları ile meslek edinme kursl