19 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve yollardaki buzlanma riski nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak durdurulmuştu. Binlerce kuryeyi ve sipariş bekleyen vatandaşları yakından ilgilendiren yasağın ne zaman, saat kaçta biteceği, İstanbul Valiliği'nin son dakika açıklamasıyla netleşti.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle trafikte can güvenliğini korumak adına motokuryelere ve ağır tonajlı taşıtlara yönelik kısıtlama kararı almıştı. Özellikle motosikletliler için büyük risk oluşturan buzlanma olaylarına karşı önlem alan Valilik, hayatın normale dönmesi için yeni saatleri duyurdu. Açıklamaya göre, ağır vasıtalar ve kuryeler için farklı zaman dilimlerinde yollar yeniden açılacak. Peki, Kurye yasağı saat kaçta bitecek?

KURYE YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı 20 Ocak Salı günü sabah saat 10.00'da sona erecek. 19 Ocak Pazartesi sabahı başlatılan bu önlem, özellikle ara sokaklarda ve ana yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı kuryelerin güvenliğini sağlamayı hedefliyordu. Yarın sabah belirlenen saatten itibaren kuryeler, İstanbul genelinde yeniden paket servis ve teslimat hizmetlerine başlayabilecekler.

Ağır taşıtlar için ise kısıtlama daha erken bir saatte esnetildi. Valilik, yoğun tonajlı kamyon ve benzeri araçların 19 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 16.00 itibarıyla trafiğe çıkışına izin verildiğini bildirdi.

KURYE YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü alınan kurye yasağı bugün itibarıyla devam ediyor. Yasak 20 Ocak Salı günü sabah 10.00 itibarıyla sona erecek.

