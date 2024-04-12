Kuzey Marmara Otoyolu 2024 geçiş ücreti

Bayram dönüşü ve tatil sebebi ile Kuzey Marmara Otoyolu 2024 ücretleri oldukça merak ediliyor. Bayram ziyaretlerinde özellikle İstanbul çıkışında ciddi bir trafik söz konusuyken tatilden dönenler için de aynı yoğunluk göz önünde bulunduruluyor. İşte otoyol ücretleri ve detaylar...

Yollarda kullanılan köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenmesi 2024 yılı ve bayram günleri için de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak duyurulmuştu. Dolayısıyla İstanbul – İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi önemli geçiş noktalarının ücretleri de artış gösterdi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ 2024

KGM Anadolu Otoyolu:

Anadolu (Çamlıca) – Akıncı (Ankara) arası geçiş ücreti: 76 TL

İzmir – Çeşme Otoyolu:

Seferihisar – Çeşme arası geçiş ücreti: 11 TL

İzmir – Aydın Otoyolu:

Işıkkent – Aydın Batı arası geçiş ücreti: 15 TL

KGM Çukurova Otoyolları:

Adana Doğu Alın – Şanlıurfa arası geçiş ücreti: 46,50 TL

Niğde Kuzey – Mersin Alın arası geçiş ücreti: 42 TL

KGM Avrupa Otoyolu:

Mahmutbey – Edirne arası geçiş ücreti: 38 TL

Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu:

Osmangazi Köprüsü – İzmir Çıkış arası geçiş ücreti: 727 TL

Kuzey Çevre Otoyolu:

Fenertepe – Kurnaköy arası geçiş ücreti: 158 TL

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu:

Kınalı – Fatih arası geçiş ücreti: 63 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu:

Kurnaköy – Tem Akyazı arası geçiş ücreti: 150,50 TL

Ankara – Niğde Otoyolu:

Ankara Alın – Niğde arası geçiş ücreti: 221 TL

Menemen – Aliağa Çandarlı Otoyolu:

Menemen – Çandarlı arası geçiş ücreti: 95 TL

Bayramda ve tatillerde yolculuk yapacak olan vatandaşlar için bu yeni geçiş ücretleri önemli bir referans olacak. Yeniden değerleme oranındaki artış yolculuk maliyetlerini etkileyecek ve sürücülerin planlarını buna göre yapmalarını gerektirecek.