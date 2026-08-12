Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil sonuç takvimi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil sonuç takvimi
Fotoğraf Başlığı LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil sonuç takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil süreci devam ediyor. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2. nakil başvuruları için verilen süre 12 Ağustos'ta dolacak. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak?

Kaydet
a- | +A

İki dönem halinde tamamlanacak olan lise nakilleri için süreç devam ediyor. Birinci nakil sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil döneminde tercihlerini gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2.nakil başvuruları için verilen süre 12 Ağustos'ta dolacak, ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Peki, 2026 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil sonuç takvimi
Başlık ResmiLGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil sonuç takvimi

LGS 2.NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınıp, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor tarih yazdı: Tek başına Süper Lig'in 17 kulübünü 2'ye katladı
Trabzonspor tarih yazdı: Tek başına 17 kulübü 2'ye katladı
Kaydet
Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Ağustos Çarşamba hava durumu
Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Kaydet
Son 10 yılın en şiddetlisi vurdu! Kolombiya depreminde bilanço artıyor
Kolombiya depreminde bilanço artıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.