Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil süreci devam ediyor. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2. nakil başvuruları için verilen süre 12 Ağustos'ta dolacak. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak?

İki dönem halinde tamamlanacak olan lise nakilleri için süreç devam ediyor. Birinci nakil sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil döneminde tercihlerini gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2.nakil başvuruları için verilen süre 12 Ağustos'ta dolacak, ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Peki, 2026 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil sonuç takvimi

LGS 2.NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınıp, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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