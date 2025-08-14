Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
LGS 2.nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. Yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakil sonuçları nereden sorgulanır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 8-12 Ağustos arasında yapılan nakil sürecinin ardından gözler LGS 2.nakil sonuçlarına çevrilmişti. Son dakika yapılan duyuruyla beraber LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, 2025: LGS 2. nakil sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Böylelikle 2. nakil yerleştirme sonuçları tarihi, 14 Ağustos'ta lise adaylarının erişimine açılmış oldu.

Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerinde alınmış ve sonuçları 8 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ardından 2. Nakil başvuruları 8-12 Ağustos tarihlerinde alındı. LGS 2. Nakil sonuçları için ise 14 Ağustos tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları nereden sorgulanır? İşte cevabı...

LGS 2 nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 1. Resim

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler,, LGS 2. nakil sonuçlarını MEB'in aşağıda belirtilen resmi internet adresi üzerinden kolayca öğrenebilecek:

Sonuç ekranına tıkladıktan sonra T.C. kimlik numara ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin girilir. Ardından LGS nakil sonuçları görüntülenebiliyor.

LGS 2 nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 2. Resim

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresi üzerinden az önce erişime açıldı.

Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

NAKİL SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

LGS 2 nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 3. Resim 

LGS 2. NAKİL SONUCUNDA YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

İkinci nakil sürecinde yerleşemeyen öğrenciler 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara başvurabilecek.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacağı bilgisi verildi.

LGS 2 nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 4. Resim

LGS NAKİL TAKVİMİ 2025

  • 4 Ağustos 2025: Yerleştirme sonuçları açıklandı
  • 8 Ağustos 2025: 1. nakil sonuçları açıklandı
  • 8-12 Ağustos 2025: 2. nakil tercih başvuruları
  • 14 Ağustos 2025: 2. nakil sonuçlarının açıklanması
  • 15-21 Ağustos 2025: Boş kontenjanlara ek yerleştirme başvuruları

