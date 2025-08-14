LGS 2.nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. Yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakil sonuçları nereden sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 8-12 Ağustos arasında yapılan nakil sürecinin ardından gözler LGS 2.nakil sonuçlarına çevrilmişti. Son dakika yapılan duyuruyla beraber LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, 2025: LGS 2. nakil sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Böylelikle 2. nakil yerleştirme sonuçları tarihi, 14 Ağustos'ta lise adaylarının erişimine açılmış oldu.
Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerinde alınmış ve sonuçları 8 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ardından 2. Nakil başvuruları 8-12 Ağustos tarihlerinde alındı. LGS 2. Nakil sonuçları için ise 14 Ağustos tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları nereden sorgulanır? İşte cevabı...
LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Öğrenciler,, LGS 2. nakil sonuçlarını MEB'in aşağıda belirtilen resmi internet adresi üzerinden kolayca öğrenebilecek:
- MEB Sonuç Sayfası: https://www.meb.gov.tr/
Sonuç ekranına tıkladıktan sonra T.C. kimlik numara ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin girilir. Ardından LGS nakil sonuçları görüntülenebiliyor.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresi üzerinden az önce erişime açıldı.
Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.
NAKİL SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
LGS 2. NAKİL SONUCUNDA YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?
İkinci nakil sürecinde yerleşemeyen öğrenciler 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara başvurabilecek.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacağı bilgisi verildi.
LGS NAKİL TAKVİMİ 2025
- 4 Ağustos 2025: Yerleştirme sonuçları açıklandı
- 8 Ağustos 2025: 1. nakil sonuçları açıklandı
- 8-12 Ağustos 2025: 2. nakil tercih başvuruları
- 14 Ağustos 2025: 2. nakil sonuçlarının açıklanması
- 15-21 Ağustos 2025: Boş kontenjanlara ek yerleştirme başvuruları