LGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı?

LGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı?

Güncelleme:
LGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı?
LGS 2.nakil sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü açıklandı. Tercih ettikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, LGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı? İşte cevabı...

LGS 2. nakil sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanmıştı.

Aynı tarihte başlayan 2. nakil sonuçları ise bugün öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, "LGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı?" İşte ayrıntılar...

LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS 2. nakil sonuçları belli oldu. Tercih ettikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler bir sonraki süreçte ne yapacağını merak ediyor.

LGS ikinci nakilde yerleşemeyen öğrenciler komisyon yerleştirme sürecine başvuru yapabilecek. 15-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak başvurular sonucunda, boş kontenjanlara yerleşme işlemleri 22 Ağustos 202'te tamamlanacak.

LGS 3.NAKİL OLACAK MI?

LGS 3. nakil olmayacak. LGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler için üçüncü nakil yapılmayacak. Ancak 15-21 Ağustos 2025'te sonuçlar açıklanacaktır.

