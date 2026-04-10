Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için başvuru sürecinde sona gelindi. Öğrenciler ve veliler, başvurularını tamamlamak için son saatlere girerken, sınavın tarihi yeniden gündeme geldi.

LGS'ye girecek adayların işlemlerini “e-Okul” sistemi üzerinden gerçekleştirdiği süreçte başvurular bugün itibarıyla sona eriyor. Resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin kayıtları velileri tarafından yapılırken, okul yönetimleri de sürecin doğru ilerlemesi için destek sağladı. Peki, LGS sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak, saat kaçta? LGS tercihleri ne zaman, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için başvuru sürecinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, mart ayı sonunda başlayan başvurular bugün itibarıyla tamamlanıyor.

LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

2026 yılı LGS merkezi sınavının tarihi Milli maç nedeniyle güncellendi. LGS sınavı 14 Haziran yerine 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak. İki oturumdan oluşan sınavın birinci bölümü saat 09.30’da başlayacak ve sözel dersleri kapsayacak. İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve sayısal derslerden oluşacak

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava katılacak öğrenciler için fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026'da erişime açılacak. Okul yönetimleri tarafından sistem üzerinden alınacak belgeler onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından sonuçlar 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını "meb.gov.tr" üzerinden öğrenebilecek. Aynı tarihte tercih sürecine esas kontenjan bilgileri de paylaşılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler 13-24 Temmuz'da tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

LGS 1. VE 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci devreye girecek. Birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası