LGS ikinci nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan ikinci nakil sürecinde sona gelindi. Böylece LGS'de ilk tercih ve ilk nakil dönemi içerisinde, henüz bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler, yeniden nakil başvurusunda bulunabildi. LGS ikinci. nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu, tarih de belli oldu. İşte ek yerleştirme ile ilgili merak edilenler.

LGS İKİNCİ NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS ikinci nakil tercihleri 12 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından ise 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeleri 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.

EK TERCİHLERE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Nakil döneminde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil talebinde bulunabilirler.

3 TERCİH DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan öğrenciler merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.